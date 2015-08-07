台湾股市：盘中基本持平，静候7月出口数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月7日 - 台湾股市周五基本持平，开盘下跌，交投谨慎。当地都在为周末台风做准备。台湾今日稍晚将公布7月出口数据。
0241GMT，加权股价指数 持平，报8,449.58点，上日收低1.2%。
台湾7月出口料连续第六个月下降，表明全球需求仍低迷。
电子类指数 涨0.2%，金融保险类指数 持平。
手机品牌大厂宏达电 跌10%至跌停。该公司周四表示，当前季度仍难摆脱亏损，不过亏损规模可能低于第二季的80亿台币。宏达电还将裁员以节约成本。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”