台湾股市：盘中基本持平，静候7月出口数据

路透台北8月7日 - 台湾股市周五基本持平，开盘下跌，交投谨慎。当地都在为周末台风做准备。台湾今日稍晚将公布7月出口数据。

手机品牌大厂宏达电 跌10%至跌停。该公司周四表示，当前季度仍难摆脱亏损，不过亏损规模可能低于第二季的80亿台币。宏达电还将裁员以节约成本。(完)