中国汇市：人民币早市延续直线走势，贬值预期淡化美元长端掉期续跌

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透上海8月7日 - 人民币兑美元即期 周五早盘延续直线运行，几乎无点差，中间价则两连升，几乎回到周初水平。交易员称，在岸人民币市场再度恢复平静，与离岸CNH价差维持在80个点子左右水平，而境内美元长端掉期亦因即期僵持且中国股市企稳而现五连跌，贬值预期继续淡化。
他们并指出，今晚美国非农数据料向好，若离岸CNH因此走弱，与在岸价差可能再度被拉大；当然套利亦需具备一定条件，并非每个机构都可以操做，若非价差明显，套利对在岸的压力可能并不大，近期每日成交明显，更多因机构笃定汇率僵持，倒量刷排名所致。
“最近SPOT这边基本不动，每天也就几个价位，估计在三季度结束之前，应该没太有机会波动，之后在看吧。”一中资行外汇交易主管表示。
北京时间11:14，中国人民币兑美元 即期报6.2096，上日收报6.2097元。今日人民币兑美元中间价 报6.1174元，上日中间价为6.1181元。人民币即期成交量 半日成交93亿美元，周四半日成交超过110亿美元。
近期人民币是否纳入IMF的特别提款权（SDR）货币篮子的问题继续称热谈，日本亦表态支持。日本财务大臣麻生太郎周五表示，人民币加入IMF成员SDR货币篮子值得期待，但应基于客观数据来做决定。
全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周五持稳，此前受美国非农就业报告出炉前的仓位调整影响下滑。即将出炉的美国非农就业报告可能提高美联储在9月升息的可能性。分析师预期，7月非农就业岗位增加22.3万个。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.282元, 上日尾盘为6.2835元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.218/6.2181元, 上一交易日尾盘报6.2175元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率