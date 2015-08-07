中国汇市：人民币早市延续直线走势，贬值预期淡化美元长端掉期续跌

路透上海8月7日 - 人民币兑美元即期 周五早盘延续直线运行，几乎无点差，中间价则两连升，几乎回到周初水平。交易员称，在岸人民币市场再度恢复平静，与离岸CNH价差维持在80个点子左右水平，而境内美元长端掉期亦因即期僵持且中国股市企稳而现五连跌，贬值预期继续淡化。

他们并指出，今晚美国非农数据料向好，若离岸CNH因此走弱，与在岸价差可能再度被拉大；当然套利亦需具备一定条件，并非每个机构都可以操做，若非价差明显，套利对在岸的压力可能并不大，近期每日成交明显，更多因机构笃定汇率僵持，倒量刷排名所致。

“最近SPOT这边基本不动，每天也就几个价位，估计在三季度结束之前，应该没太有机会波动，之后在看吧。”一中资行外汇交易主管表示。

北京时间11:14，中国人民币兑美元 即期报6.2096，上日收报6.2097元。今日人民币兑美元中间价 报6.1174元，上日中间价为6.1181元。人民币即期成交量 半日成交93亿美元，周四半日成交超过110亿美元。

近期人民币是否纳入IMF的特别提款权（SDR）货币篮子的问题继续称热谈，日本亦表态支持。日本财务大臣麻生太郎周五表示，人民币加入IMF成员SDR货币篮子值得期待，但应基于客观数据来做决定。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周五持稳，此前受美国非农就业报告出炉前的仓位调整影响下滑。即将出炉的美国非农就业报告可能提高美联储在9月升息的可能性。分析师预期，7月非农就业岗位增加22.3万个。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.282元, 上日尾盘为6.2835元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.218/6.2181元, 上一交易日尾盘报6.2175元。