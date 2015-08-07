香港个股：银联国际与数码通首推手机声波支付服务

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月7日 - 中国银联国际与香港电信运营商数码通 宣布，在全球首次为银联卡持卡人推出手机声波支付服务；数码通周四发布名为“Kiss”的手机钱包，港澳地区消费者可用Kiss钱包绑定银联信用卡，并享受这一全新的支付体验。
银联新闻稿称，消费者使用Kiss钱包的声波支付功能时，用手机对准商户的Kiss终端机进行连接，手机会播放一段类似“咻咻咻”的超声波，Kiss终端识别后即可完成支付，交易凭据也将自动发送到用户手机的客户端。
声波支付有两个特点：一是声波支付适用任何型号的智能手机，全面支持苹果IOS系统和安卓系统；二是从客户体验上看，声波支付相比扫码过程更便捷、安全，且不受Wifi或通信网络的限制。
新闻稿称，数码通将银联卡作为Kiss钱包唯一绑定的银行卡。Kiss钱包已得到数码通大股东新鸿基集团的大力支持，新鸿基旗下拥有众多大型购物商场，所以也会协助推动在铜锣湾、尖沙咀、旺角等一批商场率先实现Kiss钱包的受理。
目前港澳地区已发行2,000多万张银联卡。基于当地完善的受理环境和丰富的产品体系，港澳也成为银联创新业务的“试验田”，小额非接触支付业务、商户人民币清算业务等都是在香港首推。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”