美国个股：阿里巴巴与20多个国际品牌签署独家合作协议

路透旧金山8月6日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团 周四表示，已与包括Zara和Timberland在内的20多个服装品牌签署了独家合作协议，这成为该公司与京东 等其他同行争夺国际大品牌而采取的又一举措。

阿里巴巴表示，旗下迅速成长的网上购物平台天猫将成为这些服装品牌在中国的唯一第三方网络销售平台。这家总部位于中国杭州的公司并未披露合作协议的财务条款细节。

由于中国市场有大量假冒和山寨产品，将国际品牌收入麾下能够提升可信度，并标志着绝对的信任。

阿里巴巴还在公告中称，将深化与阿迪达斯和Gap等160多个品牌的合作。

阿里巴巴中国零售平台负责人张建锋在公告中表示：“服装是天猫的重要商品类别之一。天猫已拥有大量国际服饰品牌，我们有必要深化与这些品牌的合作，以便以更具战略性的方式展开合作，帮助这些品牌在我们的生态系统中获得成功。”

阿里巴巴试图吸引欧美知名品牌在天猫销售产品，最近招募了前高盛公司银行家Michael Evans来带领公司向中国以外扩张。阿里巴巴在全球范围内的年度活跃用户数为3.5亿人。

阿里巴巴的竞争对手京东最近宣布，将在其网站开设一个新店，向中国客户销售美国知名品牌的产品，其中包括匡威、新秀丽和其他服饰品牌。