《汇市简讯》英镑/美元区间波动，料及将突破上行

0307GMT * 亚洲市场呈现十字星型态，开盘跌0.5%，此前英国央行在“超级星 期四”传达谨慎信息 * 亚洲时段公布的英国就业/薪资数据 疲弱，支持英国 央行立场 * 动能研究呈中性，5、10、20日移动均线交缠，缺乏方向 * 20日波林格区间1.5483/1.5667收窄，预示上行突破在即 * 20日波林格区间低端1.5484及1.5556/78的5、10、20日移动均线切 入位为首道支撑位/阻力位 * 图表：link.reuters.com/byx35w(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 张明钧)