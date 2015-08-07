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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 11:28 BJT

《汇市简讯》英镑/美元区间波动，料及将突破上行

0307GMT
    
    * 亚洲市场呈现十字星型态，开盘跌0.5%，此前英国央行在“超级星
期四”传达谨慎信息
    * 亚洲时段公布的英国就业/薪资数据 疲弱，支持英国
央行立场
    * 动能研究呈中性，5、10、20日移动均线交缠，缺乏方向
    * 20日波林格区间1.5483/1.5667收窄，预示上行突破在即
    * 20日波林格区间低端1.5484及1.5556/78的5、10、20日移动均线切
入位为首道支撑位/阻力位
    * 图表：link.reuters.com/byx35w(完)
      
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 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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