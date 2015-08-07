路透基点：越秀房托寻求4.42亿美元收购贷款--TRLPC

路透香港8月6日 - 中国越秀房地产投资信托基金(越秀房托)在周四 发给股东的通函中宣布，该公司将寻求4.42亿美元双币贷款，为收购价值 26.3亿元人民币(4.24亿美元)的上海一处商业建筑提供融资。 通函称，星展银行和渣打银行已与越秀房托就贷款海外部分签署承诺 函，海外贷款将分为两部分：A部分为至多1.77亿美元的一年期贷款，附 有两年的延期选择权；B部分为至多2.17亿美元的三年期贷款。 A部分贷款利率前六个月较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码170个 基点，接下来六个月加码175个基点，此后加码212.3个基点。B部分贷款 利率第一年较Libor加码188个基点，此后加码205.5个基点。 整体融资还将包括至多3亿元人民币的三年期境内摊销贷款，贷款利 率为中国人民银行基准利率的110%。星展银行上海分行担任境内贷款独家 贷款行。 海外贷款将用于为并购及相关费用提供融资。 此项境内贷款连同来自越秀房托内部资源的7,200万元人民币，将用 于全额支付3.8亿元人民币境内联合贷款的未偿还部分。 新贷款获得越秀房托受托人汇丰机构信托服务的无条件及不可撤回担 保。 越秀房托7月31日签署购买上海宏嘉大厦的协议。该商业地产由25层 办公建筑及零售面积和停车场构成，总建筑面积62,139平方米，地处浦东 竹园商贸区核心地段。 星展银行、摩根士丹利和渣打银行担任越秀房托收购宏嘉大厦的联席 财务顾问。 越秀房托在香港上市，投资于中国内地物业的上市房地产投资信托基 金。截至6月30日，该公司录得净利5.45亿元人民币，投资组合价值240亿 元人民币。获(穆迪/标普)Baa2/BBB评级。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)