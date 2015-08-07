中国股市：早盘收升近2%，巨额增量资金有望入市刺激大盘反弹

路透上海8月7日 - 中国股市沪综指周五早盘收升近2%。分析师指出，大盘在连跌两天后，场内卖压有所减弱，而万亿资金等候入场等报导亦令投资者心存希望，沪指在跳高近1%开盘后震荡走升，不过量能未有效放大，早盘尾市脱离高点。

早盘收市时，沪综指 报3,731.030点，涨69.491点或1.90%；早盘高点为3,751.714点，涨幅达2.46%。上证A股上午成交2,454亿元人民币，昨全日则成交3,571亿元，创近五个月新低。

“万亿资金入市的消息，令投资者有些兴奋。”申万宏源市场研究部联席总监钱启敏称，“大家都整天盯着国家队，有点依赖症啦。”

据上海证券报周五报导，目前近300只公募基金处于空仓状态，资金管理总规模超过1万亿元，其中包括中证金公司2,000亿元借道五只公募基金的巨无霸产品。而据彭博新闻报导，中国肩负救市任务的中证金正寻求再筹措2万亿元资金。

钱启敏还指出，上午A股成交量仍未有效放大，主要是中小盘股充当反弹的领头羊。午后若这种情形延续，大盘指数想要继续扩大涨幅有难度。