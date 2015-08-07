中国金融：多家银行调降股票配资，但加大债市杠杆力度至最高1：9

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京8月7日 - 在监管层严控场外配资的政策指导下，光大银行率先调低股票配资杠杆比例至1：1，多家银行亦表示将根据市场表现调整现有1：2的股票杠杆。但债券市场则是另一番风景，银行理财纷纷以高杠杆配资债券类结构化产品。
根据路透看到的资料，某股份制银行正在推出一款包含正回购在内最高达1：9配资的产品。这是一款含优先劣后级的结构化理财产品，投资标的为债券市场各类产品，期限在半年至2年。
“债市收入低，以前大家不重视。但股市调整以来，债市投资因为稳健，大概多了两成。”另一家商业银行人士也称，债市风险小，所以杠杆大。
上述股份行人士称，假如一笔业务利息7%，银行成本6%，那么投资人就净收益1个点，放大9倍就是9个点，加上其原有资金7%的收益，就撬动了16%的收益。
**银行理财配资债券品种丰富**
资料显示，上述股份行二级市场债券投资的标的极为丰富，有国债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、央行票据、中期票据等在交易所和银行间市场上市的债券品种，还有现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等货币市场工具，货币市场基金、纯债券型基金等证券投资基金，及债券正回购。
业内人士分析，资管计划通过期限错配，以短期资金配长债的方式在债券二级市场赚取利差，亦或是对于债市牛市预期的表现。
“银行此业务是在帮投资者赌牛市，从而赚取固定收益。如果是从赌牛市角度看，成本6%的钱也可能有人愿意要，毕竟这个融资的稳定性比较好。”某券商人士指出。
而另一业内人士称，银行强势，压迫资产，要求高收益，从而二级市场债券的利率也下不来。
中债登数据显示，多数国债、金融债、地方政府债、中短期票据等收益曲线维持在4%以上，而A级以上的企业债收益率曲线最高达攀升到13%以上。
路透周五报道，中国银行间债市周五早盘现券强势不改，10年国开活跃券收益率再下约3个基点(bp)；资金在股债市间的重新配置仍在进行中，理财资金等源源不断进入债市维系高涨人气，后市若新增资金不断，现券仍有继续走强空间。 （完） (发稿 王蕾；审校 毕晓雯)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率