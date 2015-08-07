日本央行：明年政策会议将降至八次，首次会议将于1月28-29日举行

路透东京8月7日 - 日本央行将根据最新的规定，于1月28-29日举行 明年度的首次政策会议。该规定将使得开会次数与美国联邦储备理事会( 美联储/FED)和欧洲央行一致。 从1月起，日本央行将把每年召开会议的次数从目前的14次降为八次 。 除了开会总次数减少外，日本央行明年将四次发布长期经济及物价预 测，时间点分别在1月29日、4月28日、7月29日和11月1日。目前只在4月 和10月发布这类报告。 以下为日本央行周五公布的明年利率会议时间表： 1月28-29日 3月14-15日 4月27-28日 6月15-16日 7月28-29日 9月20-21日 10月31日-11月1日 12月19-20日(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)