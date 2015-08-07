中国债市动态：现券收益率跌势不止，新增资金源源不断维系人气

路透上海8月7日 - 中国银行间债市周五早盘现券强势不改，10年国开活跃券收益率再下约3个基点(bp)；资金在股债市间的重新配置仍在进行中，理财资金等源源不断进入债市维系高涨人气，后市若新增资金不断，现券仍有继续走强空间。

交易员并指出，稍早招标的一年国债定位仍偏低且投标倍数高，一级市场火爆局面延续，印证当前配置需求之旺盛；而今日IRS(利率互换)则略涨，与现券走向相背，因七天回购利率意外反弹，不过市场流动性依旧十分宽裕，资金价格没有持续回升动力。

“开盘就下，虽然回购利率反弹，但钱还是很松，现在买债的（资金）太多，什么时候钱跟不上了， 这波估计就差不多了。”上海一银行交易员称。

他谈到，此前中短期现券走势领先，不过随着人气进一步提升，近两日长债表现也逐步跟上，一些老券也有不少买盘现身扫货。

财政部稍早招标发行的220亿元人民币一年期固息国债，中标利率为2.16%，稍低于此前2.19%的市场预测均值。该期债边际中标利率为2.21%，投标倍数为2.92倍。

另一上海的银行交易员谈到，早盘IRS略有平坦化上行，受七天回购意外回升逾10个bp影响，不过IRS涨幅总体受限，临近早盘尾段已现缩减升幅之势。

银行间市场七天期质押式回购加权平均利率 早盘报2.4257%，较上日收盘的2.2961%涨近13个bp，主要是受开盘价意外高开扰动。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价收益率 在3.8790%/3.8650%，上日尾盘为3.91%/3.9050%。剩余期限近三年的国开行150212券最新报价收益率 在3.20%/3.1650%，上日尾盘为3.22%/3.2050%。