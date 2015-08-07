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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 16:53 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘持平，贬值预期淡化美元长端掉期续跌

* 人民币收盘持平，中间价续升
    * 贬值预期淡化，长端美元掉期五连跌
    * 美国非农数据料向好，CNY与CNH价差或走阔

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京8月7日 - 人民币兑美元即期 周五收盘持平，盘中窄幅波动几
乎无点差，中间价续升。交易员称，境内一年期美元掉期升水 因即期僵持且中
国股市企稳而五连跌至1,500关口下方，显示人民币贬值预期继续淡化。

    他们并指出，在岸CNY与离岸CNH价差维持在80个点子左右水平，但套利亦需具备一定条
件，并非每个机构都可以操做，若非价差明显，套利对在岸的压力可能并不大。近期每日成
交明显，更多因机构笃定汇率僵持，倒量刷排名所致。

    “最近SPOT这边基本不动，每天也就几个价位，估计在三季度结束之前，应该没太有机
会波动，之后在看吧。”一中资行外汇交易主管表示。
    
    最新路透调查显示，未来一年中国料将维持人民币汇率稳定，即使中国扩大人民币波动
区间，以象征坚持市场改革路线。人民币兑美元 一个月后料报在6.21，六个月后报在6.20
，12个月后报在6.20(7月调查预估分别为6.21,6.20,6.20) 
 
    
    交易员指出，今晚美国非农数据料向好，若离岸CNH因此走弱，与在岸价差或再度被拉
大。而根据国际货币基金组织IMF本周发布的SDR初评报告，CNY与CNH的偏离显示CNH并非完
美的人民币汇率套保工具，SDR的持有者需要充足的通道持有人民币计价的工具，以管理储
备资产及对冲风险，这需要中国进一步开放资本账户，以帮助未来CNY和CNH汇差收敛。
        
    近期人民币是否纳入IMF的特别提款权（SDR）货币篮子的问题继续称热谈，日本亦表态
支持。日本财务大臣麻生太郎周五表示，人民币加入IMF成员SDR货币篮子值得期待，但应基
于客观数据来做决定。    

    全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周五持稳，市场等待美国非农就业数据的公布。该数
据可能提高美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月升息的可能性。分析师预期，7月非农就
业岗位增加22.3万个。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元              今日              上日      升贬
 即期成交价格                      6.2097            6.2097    0.00%
 中间价                            6.1174            6.1181    0.01%
 成交额                            210.65亿美元                
 日内美元兑人民币相对于中间价最大  1.51%(上限±2%)   日高      日低
 波幅                                                          
 日内波动幅度(pips)                4                 6.2095    6.2099
 今年以来升贬幅度                                              -0.09%
 2005年汇改以来升贬幅度                                        33.28%
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=C  1,492                       
 FXS>                                                          
 
    离岸人民币市场
  
 工具                          今日      上日
 CNH即期                       6.2159    6.2165
 一年期NDF                     6.2785    6.2835
         
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯)

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