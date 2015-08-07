新西兰个股：恒天然迫于乳品下滑压力，下调预期向奶农支付的收购价

路透惠灵顿8月7日 - 新西兰乳品出口商恒天然(Fonterra) 周五将预期向奶农支付的收购价下调近27%，供应过剩及需求下滑导致的全球乳品价格下跌对该国主要出口产业造成冲击。

恒天然将才刚开始的产季的预期收购价下调至每千克乳固体3.85新西兰元，5月份给出的初步预期为5.25新西兰元。

该公司称，当前乳品价格已经低到难以为继，正开始影响到全球的产量。

“我们相信，乳品价格会在产季期间回升，但是对奶农而言，这一产季会较为艰难，”恒天然董事长John Wilson在一份声明中称。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)