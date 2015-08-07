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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 12:50 BJT

《全球汇市》美元持稳，下一步关注美国非农就业报告

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0916 1.0923 -0.06 -9.76 1.2097

美元/日圆 124.77 124.73 0.03 4.45 119.68

欧元/日圆 136.20 136.24 -0.03 -6.21 144.78

美元/瑞郎 0.9807 0.9803 0.04 -1.35 0.9941

英镑/美元 1.5513 1.5510 0.02 -0.39 1.5573

美元/加元 1.3117 1.3105 0.09 12.90 1.1618

澳元/美元 0.7363 0.7343 0.27 -9.86 0.8168

新西兰元/美元 0.6558 0.6550 0.12 -15.89 0.7797

澳元/日圆 91.880 91.590 0.32 -5.99 97.750

新西兰元/日圆 81.820 81.700 0.15 -12.49 93.310

英镑/日圆 193.57 193.46 0.06 4.16 186.38

澳元/新西兰元 1.1221 1.1200 0.19 7.18 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/孙国玉/李婷仪 审校 张涛/许娜/艾茂林)

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