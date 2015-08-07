更新版 1-中国证券：上证50ETF期权早盘因技术原因停牌,14:00恢复交易--上证所

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增官方恢复交易通知)
路透上海8月7日 - 中国上海证交所周五发布微博称，因技术原因，上证50期权 自9点56分起相应停牌。午后上交所通知称，上证50ETF期权14:00点恢复交易。
其官方微博新闻稿称，当日13:00至14:00继续暂停交易。在此期间，投资者可以继续对上证50ETF期权合约进行撤单申报，其他类型的申报不予接受。上证所根据上证50ETF期权合约的前结算价格，对上证50ETF期权合约的涨跌停价格、开仓保证金标准进行调整，恢复后的交易据此进行。
新闻稿表示，上证50ETF期权合约暂停交易前已经达成的交易有效。相关交易按照当日收盘后确定的维持保证金标准收取保证金。请各结算参与人备足相应维持保证金，确保履行交收义务。
同时，上证所特别提醒广大投资者密切关注上证50ETF期权合约涨跌停价格、开仓保证金标准的调整以及上证50ETF在上证50ETF期权合约暂停交易期间的交易价格变化等情况，审慎参与后续期权交易。
上证所并称，对上证50ETF期权合约暂停交易前已经达成的交易结果有异议的投资者，可以在8月7日17:00以前向其指定交易的期权经营机构提出。上证所将会同相关期权经营机构，根据相关法律法规及业务规则的规定妥善处理。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”