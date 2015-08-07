更新版 1-中国证券：上证50ETF期权早盘因技术原因停牌,14:00恢复交易--上证所

(新增官方恢复交易通知)

路透上海8月7日 - 中国上海证交所周五发布微博称，因技术原因，上证50期权 自9点56分起相应停牌。午后上交所通知称，上证50ETF期权14:00点恢复交易。

其官方微博新闻稿称，当日13:00至14:00继续暂停交易。在此期间，投资者可以继续对上证50ETF期权合约进行撤单申报，其他类型的申报不予接受。上证所根据上证50ETF期权合约的前结算价格，对上证50ETF期权合约的涨跌停价格、开仓保证金标准进行调整，恢复后的交易据此进行。

新闻稿表示，上证50ETF期权合约暂停交易前已经达成的交易有效。相关交易按照当日收盘后确定的维持保证金标准收取保证金。请各结算参与人备足相应维持保证金，确保履行交收义务。

同时，上证所特别提醒广大投资者密切关注上证50ETF期权合约涨跌停价格、开仓保证金标准的调整以及上证50ETF在上证50ETF期权合约暂停交易期间的交易价格变化等情况，审慎参与后续期权交易。