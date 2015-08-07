台湾股市：微幅收低连续第二日下跌，美国公布非农数据前审慎操作

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月7日 - 台湾股市周五微幅收低，连续第二日下跌。分析师表示，主要受美国将公布非农数据、亚洲股市普遍下跌的影响，不过外资并未积极作空，令尾盘跌幅收敛，终场仅微跌7.27点。
大盘加权股价指数 收跌0.09%报8,442.29点。今日成交初值 为754.37亿台币，上交易日修正后为908.66亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师表示，台股经历前波巨幅修正后，代表散户的融资余额创下四年低位，且外资在现货与期货未再见明显偏空布局，这使得大盘在8,500点以下呈现震荡盘跌的走势。
〞大家对基本面仍担忧，只要有负面消息就会拉回。〞他说。
该分析师认为，台股震荡盘跌的格局将会维持一段时间，建议操作尽量以短线为主，下周指数区间看8,300-8,500点。
多数亚洲股市周五下跌，可能录得连续第三个周线跌幅。美元上涨，美国就业报告公布前人气谨慎。该报告可能推动美联储在9月升息。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”