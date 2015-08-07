《路透晚报》--8月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：农村改革试验区稳妥开展农户承包地有偿退出试点--国务院

中国国务院发布加快转变农业发展方式的意见，在坚持农村土地集体所有和充分尊重农民意愿的基础上，在农村改革试验区稳妥开展农户承包地有偿退出试点，引导有稳定非农就业收入、长期在城镇居住生活的农户自愿退出土地承包经营权。

--中国经济：落入中等收入陷阱和短期失速可能性较小--专家

中国国务院发展研究中心副主任王一鸣周五撰文称，经过近几年的调整，中国经济增速比高速增长期已经降低30%左右，如果通过改革创新有效释放发展潜力，中国经济不仅在当前，还将在今后一个时期，具备保持7%左右增长的潜力。落入中等收入陷阱和短期失速可能性较小。

--中国反腐：证监会投资者保护局原局长李量因收受贿赂等被双开--中纪委

中央纪委监察部周五公布，中国证监会投资者保护局原局长李量因收受贿赂等被开除党籍、开除公职处分。

--《焦点》中国海外油气资产并购热潮冷却，大环境不利让企业但求无过

正当全球石油巨头苦于应对收益锐减的窘境之际，中国国有石油企业也不大可能伺机买进任何多余资产。过去20年来，中国在海外能源项目上投入数以百亿计美元；如今，往日的并购热潮已过，至少暂时如此，部分国企甚至想出售资产。

--《焦点》西方药企在中国市场愈发举步维艰

由于中国政府加强控制不断上涨的医疗费用，而且价格面临压力，中国市场环境对于西方制药企业变得更加艰难。中国已超过日本成为全球第二大处方药市场，仅次于美国。该市场最近几年吸引全球制药企业投入大笔资金，但增长速度现已大幅放缓。

【金融】

--中国外汇：二季度经常账户顺差和资本和金融账户逆差均为766亿美元

中国国家外汇管理局周五公布，2015年二季度中国经常账户顺差略增至766亿美元，为2010年四季度以来最高；资本和金融账户逆差明显扩大至766亿美元，创2009年三季度以来最大逆差规模。

--《市场热谈》亲爱的ＳＤＲ，人民币想说爱你不容易

人民币贬值预期空前浓厚，令决定人民币能否加入SDR（特别提款权）的11月成为敏感时间窗口。这一能量的破坏性已在本周三提前上演，当日市场对国际货币基金组织(IMF)初步评估报告误读，直接导致CNY/CNH CNH= 出现瞬间卖压，贬值幅度近100个点子。

--《人民币综述》加盟SDR进入操作层面，升级版CNY将更符合估值要求

国际货币基金组织(IMF)本周工作报告一石激起千层浪，特别提款权（SDR）货币篮子纳入人民币的大门进一步敞开，各方开始聚焦中国与IMF在实际操作层面的沟通，并期待中国资本项目开放新动作。分析人士指出，当前技术性问题主要是人民币入篮之后在汇率、利率估值、资金自由进出，以及对冲相应风险的权力，在汇率估值选择上，在岸人民币CNY加以改良升级之后，将更能符合SDR的估值要求。

--全球金融：人民币加入SDR值得期待--日本财务大臣麻生太郎

日本财务大臣麻生太郎周五表示，人民币加入IMF成员特别提款权(SDR)货币篮子值得期待，但应基于客观数据来做决定。

【固定收益】

--中国货币市场：开盘价带动七天回购利率反弹，但供给不减资金仍无压力

中国银行间市场周五早盘主要回购利率多上行，其中昨日跌幅明显的七天利率，受今日开盘价意外高开带动反弹逾10个基点(bp)。交易员称，尽管资金价格略涨，但主要机构供给仍然稳定，融资难度较低，资金面偏松状态延续。

--中国债市动态：现券收益率跌势不止，新增资金源源不断维系人气

中国银行间债市周五早盘现券强势不改，10年国开活跃券收益率再下约3个基点(bp)；资金在股债市间的重新配置仍在进行中，理财资金等源源不断进入债市维系高涨人气，后市若新增资金不断，现券仍有继续走强空间。

--中国新债：农发行下周三将招标增发至多230亿元三期债，期限1/5/7年

中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(12日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过230亿元人民币，期限包括一年、五年和七年。

--新债招标：中国一年固息国债利率2.16%，稍低于预测均值--业内人士

中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，理财资金等回流债市令一级市场配置需求火热，且资金面更趋宽松，短债持续受捧，预计明日国债需求较旺，中标利率低于二级，预测均值为2.19%。

--新债招标：辽宁10年专项地方债未招满利率落上限，为逾四年来首现

中国辽宁省周五下午招标的一般和专项地方债，中标利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，为今年地方债启动公开发行以来中标利率与下限利差最大的一次；其中10年专项债甚至未招满，中标利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

【外汇】

--中国汇市：人民币早市延续直线走势，贬值预期淡化美元长端掉期续跌

人民币兑美元即期周五早盘延续直线运行，几乎无点差，中间价则两连升，几乎回到周初水平。交易员称，在岸人民币市场再度恢复平静，与离岸CNH价差维持在80个点子左右水平，而境内美元长端掉期亦因即期僵持且中国股市企稳而现五连跌，贬值预期继续淡化。

--离岸人民币：德意志银行新加坡分行五年期宝岛债以4.5%定价--消息

两位消息人士周五指出，德意志银行新加坡分行将在台湾发行五年期宝岛债，以4.5%定价，募资3亿元人民币。

--离岸人民币：汇丰下调今年点心债发行预测规模至3,600-3,900亿元

因中国货币政策放松、境内融资成本大幅下降，汇丰银行周五大幅下调了2015年全年点心债发行规模的预测数据，由此前预测的4,900亿-5,200亿元下调至3,600亿-3,900亿（包括大额存单）。

--路透调查：人民币料持稳但波动区间将扩大至3%，印度卢比亦料走稳

路透调查显示，未来一年中国料将维持人民币汇率稳定，即使中国扩大人民币波动区间，以象征坚持市场改革路线。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升2.3%，存量资金增仓个股普涨

中国股市沪综指周五反弹收升2.3%。分析师指出，今日大盘小幅高开震荡上行，蓝筹和中小成长股共涨，但成交额水平未见明显放大，总体看市场观望情绪仍较浓厚，资金入市谨慎，预计大盘继续维持横向波动走势。

--中港证券：港交所CEO称深港通准备就绪，待内地股市稳定后可望开通

香港交易及结算所（港交所） 行政总裁李小加周五称，深港通已经准备就绪，待内地股市稳定后可望开通。

--中国证券：首单两融债权ABS登场，其中优先级可在证交所挂牌--报载

备受市场关注的证券公司两融债权ABS(资产支持证券)终于浮出水面。上海证券报周五报导，中国首单以券商两融融出资金债权为基础资产的资产支持证券 --“华泰国君融出资金债权1号资产支持专项计划”周四起正式发行，其中优先级并将在上海证券交易所挂牌转让。

--美国个股：阿里巴巴与20多个国际品牌签署独家合作协议

中国电商巨头阿里巴巴集团周四表示，已与包括Zara和Timberland在内的20多个服装品牌签署了独家合作协议，这成为该公司与京东等其他同行争夺国际大品牌而采取的又一举措。

--香港新股：中国铁建的养路机械业务分支向联交所提交IPO申请--IFR

中国铁建旗下养路机械业务分支--中国铁建高新装备股份有限公司已提交上市申请，据汤森路透旗下IFR报导，该公司拟在IPO（首次公开发售）筹3-4亿美元。

--企业并购：长和与VimpelCom合并意大利电讯业务，交易价值达218亿欧元

香港首富李嘉诚掌控的长江和记实业落实与VimpelCom合并各自在意大利的电讯业务，交易价值为218亿欧元，料双方将在资本及营运开支上产生协同效应；合并后的公司将与当地其余两名对手形成三角鼎立局面。 (完) (整理 曾祥进; 审校 黄凯)