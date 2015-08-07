香港新股：中国铁建的养路机械业务分支向联交所提交IPO申请--IFR

路透香港8月7日 - 中国铁建 旗下养路机械业务分支--中国铁建高新装备股份有限公司已提交上市申请，据汤森路透旗下IFR报导，该公司拟在IPO（首次公开发售）筹3-4亿美元。

据载于联交所的申请文件显示，中铁建高新装备去年在中国出售约2,200台铁路大型养路机械，市场占有率逾80%；以销售收入计是亚洲第一、世界第二大供应商。

该公司于2012-14年度收入分别为28.6亿元、31.7亿元及34.8亿元人民币，净利2.2、2.9及3.6亿元。今年首三个月收入及净利为分别为8.5及0.97亿元，第二季收入与毛利持续稳定增长。

是次上市集资所得款项拟用于“国家铁路大型养路机械国际科技合作中心”项目建设，发展业务网络平台以及国内外并购。

中铁建高新装备的上市将迎来中国“一带一路”发展机遇。申请文件引述顾问报告预测，2015-2030年“一带一路”战略实施可能涉及的海外高速铁路项目规模合共36,000公里，其中欧亚高铁、中亚高铁、泛亚高铁以及中俄加美高铁的规模分别达12,000、8,000、4,000及12,000公里。

换言之，无论在建设期间抑或是后续的养护需求都将促进中国铁路大型养路机械行业的发展。预计未来10年海外市场将为中国铁路大型养路机械行业产生总共约25-30亿元的收入。

如东南亚、非洲、中亚、西亚、东欧等大型铁路养路机械产业落后的地区，将成为“一带一路”战略中大型铁路养路机械的重点出口销售目标市场。（完）