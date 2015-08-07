日本股市：日经小幅收涨等待美国就业数据，获利报喜激励东丽上扬

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京8月7日 - 日本股市日经指数周五小幅收扬，投资人买进获利稳健个股，如东丽 及软银 ，扳回稍早受获利了结卖压拖累的跌幅。
但在美国公布重要就业数据前，投资人态度审慎；这项数据可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)最快9月开始升息。
日经指数 收涨0.3%，至20,724.56，全周共涨0.7%。东证股指数 今日上涨0.3%，至1,679.19，全周上涨1.2%。
出口股亦持坚，因日圆兑美元维持在离6月所创的13年低点不远处，Panasonic 涨1.6%，丰田汽车 涨1.0%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”