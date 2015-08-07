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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 14:37 BJT

日本股市：日经小幅收涨等待美国就业数据，获利报喜激励东丽上扬

路透东京8月7日 - 日本股市日经指数周五小幅收扬，投资人买进获利稳健个股，如东丽 及软银 ，扳回稍早受获利了结卖压拖累的跌幅。

但在美国公布重要就业数据前，投资人态度审慎；这项数据可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)最快9月开始升息。

日经指数 收涨0.3%，至20,724.56，全周共涨0.7%。东证股指数 今日上涨0.3%，至1,679.19，全周上涨1.2%。

出口股亦持坚，因日圆兑美元维持在离6月所创的13年低点不远处，Panasonic 涨1.6%，丰田汽车 涨1.0%。(完)

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