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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 15:27 BJT

新兴汇市：马币领跌新兴亚币，等待马国外储和美国就业数据

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 124.78 124.73 -0.04 -4.10 119.66

坡元 1.3861 1.3837 -0.17 -4.34 1.3260

台币 31.678 31.755 +0.24 +0.13 31.718

韩元 1165.28 1166.20 +0.08 -5.66 1099.30

泰铢 35.14 35.17 +0.09 -6.37 32.90

菲律宾披索 45.77 45.79 +0.04 -2.29 44.72

印尼卢比 13530.00 13541.00 +0.08 -8.50 12380.00

印度卢比 63.78 63.77 -0.02 -1.18 63.03

马币 3.9215 3.9040 -0.45 -10.84 3.4965

人民币 6.2096 6.2097 +0.00 -0.09 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/孙茉莉/孙国玉; 审校 蔡美珍/于春红/艾茂林)

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