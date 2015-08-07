全球金市：金价或连七周下跌创1999年来最长连跌期，关注美就业数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0647GMT，现货金 涨0.3%，报每盎司1,092.10美元。金价在7月20日一波跌势中跌穿支撑位1,100美元后，一直交投在该水准下方，并在7月24日跌至1,077美元，为2010年2月以来最低位。
金价本周小跌，为连续第七周下跌，追平1999年5-6月创下的类似连跌期。
美国12月期金 上涨0.1%，至每盎司1,091.60美元。
路透调查的分析师预计，美国7月非农就业岗位料增加22.3万个，增幅与6月持平。
现货铂金 和钯金 仍持于多年低点附近。铂金持平于每盎司951美元，连跌第五周。钯金上涨0.6%，报598.50美元，不过仍是连续第二周下滑。
现货银 涨1%，报每盎司14.72美元。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”