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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 15:16 BJT

全球金市：金价或连七周下跌创1999年来最长连跌期，关注美就业数据

0647GMT，现货金 涨0.3%，报每盎司1,092.10美元。金价在7月20日一波跌势中跌穿支撑位1,100美元后，一直交投在该水准下方，并在7月24日跌至1,077美元，为2010年2月以来最低位。

金价本周小跌，为连续第七周下跌，追平1999年5-6月创下的类似连跌期。

美国12月期金 上涨0.1%，至每盎司1,091.60美元。

路透调查的分析师预计，美国7月非农就业岗位料增加22.3万个，增幅与6月持平。

现货铂金 和钯金 仍持于多年低点附近。铂金持平于每盎司951美元，连跌第五周。钯金上涨0.6%，报598.50美元，不过仍是连续第二周下滑。

现货银 涨1%，报每盎司14.72美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 于春红/孙茉莉/戴素萍)

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