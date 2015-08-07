《汇市简讯》欧元/美元在9月FOMC会议前最有可能徘徊于1.1150美元

0648GMT

* 欧元波动性降低，因欧元/美元数月来都没有太大变动

* 该汇率在FOMC 9月政策会议前维持在1.08-1.15美元之间的可能性很大

* 投机客在接近该区间低端处增加空仓，押注美联储将在9月升息

* 很有可能出现的情形是，今日将公布的非农就业报告接近预期，欧元/美元保持现状

* FOMC是否在9月升息仍存很大变数。近期欧元空仓与升息前景关联不大

* 最有可能出现的情形是，在9月FOMC会议前，欧元/美元将徘徊于上述区间的中端(1.1150) (完)

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