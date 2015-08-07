《汇市简讯》欧元/美元在9月FOMC会议前最有可能徘徊于1.1150美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 欧元波动性降低，因欧元/美元数月来都没有太大变动
* 该汇率在FOMC 9月政策会议前维持在1.08-1.15美元之间的可能性很大
* 投机客在接近该区间低端处增加空仓，押注美联储将在9月升息
* 很有可能出现的情形是，今日将公布的非农就业报告接近预期，欧元/美元保持现状
* FOMC是否在9月升息仍存很大变数。近期欧元空仓与升息前景关联不大
* 最有可能出现的情形是，在9月FOMC会议前，欧元/美元将徘徊于上述区间的中端(1.1150) (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
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