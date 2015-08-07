金属期市：铜铝价格徘徊在六年低位附近，或现周线下跌

工业金属面临额外的压力，美元接近两个月高位，使得对持有其他货币的买家来说，以美元计价的大宗商品变得更加昂贵。

中国需求放缓令铜价承压；该国的铝出口正在打压铝价。

“外界担心中国制造业PMI，我们见到的数据显然没那么好，而一大问题是市场实际上觉得中国数据很糟，”悉尼Ayers Alliance投资长Jonathan Barratt表示。

上海期货交易所主力10月期铜合约 下跌0.3%，至每吨38,020元人民币。上海期交所期铝 跌0.7%至每吨11,985元人民币。

电力短缺、罢工、旱涝灾情以及原材料品级下降等因素令铜供应吃紧，有可能使铜市陷入供不应求状态的时间早于预期，为今年稍晚的价格上涨铺路。

投资者等待今日稍晚美国非农就业数据的公布，该数据料将决定美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的时点。接受路透调查的经济学家预期，7月非农就业岗位增加22.3万个，与6月持平。

上周美国初请失业金人口增幅小于预期，暗示就业市场供应仍在继续收紧。(完)

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