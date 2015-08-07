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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 17:01 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增442亿台币，中止连两周净减

路透台北8月7日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增442亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)1,6
13.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减122亿台币。
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看        
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)       增加/减少(亿
                                       )
    8/3     3,319.50         2,125.50     -1,194.00
    8/4     1,037.00         1,040.50         +3.50
    8/5     2,095.00         3,678.00     +1,583.00
    8/6     1,443.20         1,247.70       -195.50
    8/7        43.00           288.00       +245.00
 总计       7,937.70         8,379.70       +442.00
 
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
    8/3                  25.00                20.00
    8/4                  80.00                20.00
    8/5                  74.00                27.00
    8/6                  17.00                 8.00
    8/7                  33.00                10.00
 总计                   229.00                85.00
 (完)   

 (记者 詹静宜  审校 董永年)

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