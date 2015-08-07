《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增442亿台币，中止连两周净减

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月7日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增442亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)1,6 13.1亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减122亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿 ) 8/3 3,319.50 2,125.50 -1,194.00 8/4 1,037.00 1,040.50 +3.50 8/5 2,095.00 3,678.00 +1,583.00 8/6 1,443.20 1,247.70 -195.50 8/7 43.00 288.00 +245.00 总计 7,937.70 8,379.70 +442.00 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 8/3 25.00 20.00 8/4 80.00 20.00 8/5 74.00 27.00 8/6 17.00 8.00 8/7 33.00 10.00 总计 229.00 85.00 (完) (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”