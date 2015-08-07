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市场报道 | 2015年 8月 7日 星期五 15:50 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑有望进一步上涨

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* 英国央行MPC委员以8-1的表决结果同意维持利率不变，这一结果出人意料，导致英镑多头在超级周四被平仓

* 由此引发的资金流动推动欧元/英镑升向0.7050，随后回落至0.70下方

* 在超级周四前，欧元/英镑空仓规模较大

* 如果周末前出现更多轧空，该汇率将有望进一步升向0.71

* 0.7098为7月31日高点，当时是受月末欧元买盘提振

* 英国央行副总裁布罗德班特在2016年之前或许都不会投票同意升息 (完)

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