路透基点：三井住友银行为力帆实业安排8,000万美元贷款--TRLPC

路透香港8月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，重庆力帆实业(集团)及其子公司--力帆实业(集团)进出口有限公司的8,000万美元两年期贷款，周五由牵头行兼簿记行三井住友银行展开筹组

这笔无担保贷款可选择延长一年，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码280个基点。

银行受邀以多个层级参贷：

承贷2,000万美元或以上，最高综合收益为较Libor加码335个基点，获牵头行头衔，前端费101个基点；

承贷1,000-1,990万美元或以上，综合收益为较Libor加码315个基点，获主办行头衔，前端费64个基点；

承贷1,000万美元以下，综合收益为较Libor加码305个基点，获安排行头衔，前端费46个基点。

贷款将在一年宽限期后，分三次不等额偿还，每半年偿还一次：前两次分别偿还10%，第三次偿还80%。贷款平均年限为1.85年。

资金将用于运营资本和再融资。银行应在8月31日前作出答复。

借款人上次现身联贷市场是在2013年3月，当时签署4,500万美元一年期在岸融资，定价与最近这次融资相同。