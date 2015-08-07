欧元债市：疲软数据拖累德国公债收益率下降，美国就业数据受关注

英国央行周四的谨慎措辞导致公债收益率稍微脱离上述高点。受这些措辞影响，投资者推迟了对英国开始升息时间的预期。

德国6月工业生产下降1.4%，接受路透调查的经济学家给出的预期中值为增长0.3%。 这表明德国经济受挫。

德国6月经季节调整后出口较前月下降1.0%，进口下降0.5%。贸易顺差扩大至创纪录的240亿欧元(261.9亿美元)。路透调查分析师原本预期出口较前月减少0.5%，进口增加0.5%。

德国10年期公债收益率 跌1个基点至0.71%，仍稳稳处于本周交投区间0.64%-0.76%内。其他欧元区公债收益率下跌0.5-1个基点不等。

“德国工业生产数据推动公债收益率略微走低，但我认为这是对周三强劲涨势的回调，”DZ的策略师Christian Lenk说。

“今日市场都在关注美国非农就业数据...收益率仍略高于过去几天，因此市场对于美联储将很快升息的预期很强。”

接受路透调查的经济学家预计，美国7月非农就业人数增加22.3万人，与6月增幅持平。该数据将在1230GMT公布。

“该数据若高于22.5万，则意味着‘就业市场进一步好转’--美联储曾暗示，在就业市场好转的情况下，上调联邦基金利率是适宜的--同时也会支持对9月升息的预期，”裕信银行的策略师Luca Cazzulani在一份报告中说。(完)

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