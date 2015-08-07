欧洲政经：德国财政部倾向支持给予希腊过渡贷款--报载

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透柏林8月7日 - 德国南德日报(Suddeutsche Zeitung)周五报导称，德国财政部倾向支持给予希腊一笔过渡贷款，让希腊与债权人有充份时间谈判一套完整的第三轮纾困。
“一套要持续三年及规模超过800亿欧元的方案，需要非常稳固的基础，”报导引述一名财政部消息人士称。“进一步提供过渡贷款，要好过一个不完整的方案。”
希腊正在与欧盟及国际货币基金组织(IMF)进行谈判，争取高达860亿欧元的新贷款。
希腊8月20日需付给欧洲央行一笔35亿欧元债款，若未取得纾困协议，希腊将需要过渡融资。
德国倾向支持过渡贷款的态度，迥异于希腊总理齐普拉斯及法国总统奥朗德，两人在周四表示，应在8月底前达成新纾困协议。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。