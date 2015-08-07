欧洲政经：德国财政部倾向支持给予希腊过渡贷款--报载

路透柏林8月7日 - 德国南德日报(Suddeutsche Zeitung)周五报导称，德国财政部倾向支持给予希腊一笔过渡贷款，让希腊与债权人有充份时间谈判一套完整的第三轮纾困。

“一套要持续三年及规模超过800亿欧元的方案，需要非常稳固的基础，”报导引述一名财政部消息人士称。“进一步提供过渡贷款，要好过一个不完整的方案。”

希腊正在与欧盟及国际货币基金组织(IMF)进行谈判，争取高达860亿欧元的新贷款。

希腊8月20日需付给欧洲央行一笔35亿欧元债款，若未取得纾困协议，希腊将需要过渡融资。