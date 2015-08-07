离岸人民币：汇丰下调今年点心债发行预测规模至3,600-3,900亿元

路透香港8月7日 - 因中国货币政策放松、境内融资成本大幅下降，汇丰银行周五大幅下调了2015年全年点心债发行规模的预测数据，由此前预测的4,900亿-5,200亿元下调至3,600亿-3,900亿（包括大额存单）。

汇丰发布报告称，截止7月底，今年已发行2,330亿元点心债，为上年同期发行规模的60%。整个7月，点心债发行了150亿元，大额存单则发行了120亿元。

在过去的几年中，相比境内市场，中资公司在离岸市场发行点心债一直有成本更低等优势。然而自2015年初以来，这一情况悄然生变，目前在境内市场发行人民币债券成本更低。

报告认为，目前离岸人民币债券的估值相对合理，从一方面看，影响点心债的最大因素是货币互换（CNH CCS）的利率，其利率走高要视美联储是否加息下的美元走势强弱，尽管如此，CCS仍很难回到今年3月创下的历史高点，另一方面，有限的供应仍将继续支持点心债。

截至目前，点心债的回报率为2.6-2.7%。

汇丰预计，今年点心债2015年的总回报（资本收益和应计利息）为4.5%-5.5%，表现有望比其他亚洲资产优胜。（完）