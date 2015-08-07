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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月7日

路透香港8月7日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:13时，1
 港元=0.80092人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为35.89%，低于上交易日收盘的35.95%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.84      5.39      1.12
 建设银行                                          6.06      6.41      1.18
 中国银行                                          4.39      4.25      1.29
 农业银行                                          3.45      3.53      1.22
 招商银行                                         18.29     21.75      1.05
 中信银行                                          7.64      5.54      1.72
 交通银行                                          6.80      6.97      1.22
 民生银行                                          9.33      8.85      1.32
 中国人寿                                         28.19     28.65      1.23
 中国平安                                         33.89     44.05      0.96
 中国太保                                         25.10     32.30      0.97
 中信证券                                         20.28     21.25      1.19
 新华人寿                                         43.99     34.25      1.60
 海通证券                                         16.49     13.68      1.51
 华能国际                                         10.72      9.50      1.41
 大唐发电                                          6.51      3.27      2.49
 华电国际                                          8.38      7.22      1.45
 中煤能源                                          8.56      3.70      2.89
 中国神华                                         17.72     14.96      1.48
 中国石油                                         10.67      7.30      1.82
 兖州煤业                                         12.68      4.47      3.54
 中国石化                                          5.85      5.83      1.25
 上海石化                                          7.58      3.12      3.03
 中海油服                                         20.09      9.47      2.65
 仪征化纤                                          8.37      2.42      4.32
 中国铝业                                          6.55      2.75      2.97
 江西铜业                                         16.04     10.54      1.90
 洛阳钼业                                         14.52      4.97      3.65
 紫金矿业                                          4.04      2.11      2.39
 马钢股份                                          4.28      1.95      2.74
 鞍钢股份                                          6.19      4.30      1.80
 重庆钢铁                                          4.41      1.47      3.75
 海螺水泥                                         21.10     26.85      0.98
 洛阳玻璃                                         22.25      5.07      5.48
 京城机电                                         13.29      5.40      3.07
 中联重科                                          6.47      4.11      1.97
 金隅股份                                         10.44      6.79      1.92
 中国国航                                         11.41      8.41      1.69
 东方航空                                         11.49      6.41      2.24
 南方航空                                         12.35      7.89      1.95
 中国远洋                                         11.63      4.94      2.94
 中海集运                                          8.73      3.11      3.50
 中集集团                                         24.60     16.96      1.81
 中海发展                                         11.08      5.49      2.52
 宁沪高速                                          7.97      9.93      1.00
 深高速                                            7.90      5.46      1.81
 成渝高速                                          5.85      3.01      2.43
 皖通高速                                          9.90      6.73      1.84
 广深铁路                                          5.86      3.97      1.84
 中国南车                                         15.42     10.28      1.87
 中国交建                                         14.84     10.88      1.70
 中国铁建                                         16.75     11.46      1.82
 中国中铁                                         13.40      7.54      2.22
 长城汽车                                         33.40     24.40      1.71
 比亚迪                                           65.00     37.85      2.14
 广汽集团                                         19.58      6.54      3.74
 青岛啤酒                                         37.61     42.15      1.11
 白云山                                           31.26     21.20      1.84
 新华制药                                         12.15      5.00      3.03
 海信科龙                                         10.84      5.63      2.40
 南京熊猫                                         18.08      6.30      3.58
 晨鸣纸业                                          8.93      3.92      2.84
 上海医药                                         21.49     18.30      1.47
 中兴通讯                                         20.65     16.64      1.55
 东方电气                                         17.14     10.18      2.10
 潍柴动力                                         23.22     11.40      2.54
 东北电气                                          6.00      2.11      3.55
 广船国际                                         46.27     21.55      2.68
 经纬纺机                                         15.91     10.78      1.84
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         13.65      5.55      3.07
 北辰实业                                          6.34      2.61      3.03
 创业环保                                         11.21      5.09      2.75
 中国中冶                                          7.14      2.74      3.25
 金风科技                                         18.30     15.12      1.51
 丽珠                                             67.10     38.65      2.17
 万科                                             14.60     19.04      0.96
 郑煤机                                            8.84      4.11      2.69
 大连港                                            6.60      2.74      3.01
 山东墨龙                                         10.65      3.28      4.05
 浙江世宝                                         52.01     15.38      4.22
 复星医药                                         27.30     24.00      1.42
 光大银行                                          4.55      4.24      1.34
 东江环保                                         19.56     12.88      1.90
 上海电气                                         13.65      4.93      3.46
 广发证券                                         18.37     14.80      1.55
 华泰证券                                         18.32     15.66      1.46
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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