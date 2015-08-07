基金产业：中国对冲基金削减大宗商品仓位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海8月7日 - 行业消息人士指出，中国对冲基金业者已经削减手上的工业金属总体仓位，认为值得发挥的作空或作多动能不大。先前一波沽空操作导致铜等金属价格暴跌，被认为与中国对冲基金业者有关。
据了解浙江敦和投资有限公司的一位消息人士称，该公司自7月初以来实际上已经暂停金属交易。据交易商称，敦和旗下管理着逾100亿元人民币(16.1亿美元)。
敦和一位高管称，大宗商品交易“现在很难作”。该高管未进一步置评。
“投资者对股市已经失去信心，但要从大宗商品中获得高回报更加不易，”兴证期货分析师李文婧称。
“大宗商品价格已经过低，拿下更多空头寸的投资者可能赔钱，而多头又不预期商品价格会反弹。”
据上述消息人士称，上海混沌投资已在过去三周减少了与铜等金属、以及石化产品有关的交易，但近期对大连铁矿石和上海螺纹钢期货开展投资。
尚无法取得混沌投资的评论。
一家小型基金的投资经理称，去年商品投资在该基金投资组合中占20%，而如今这一比例早已降至零。
基金业界人士称，目前仍受关注的一个领域是农业。一些中国基金正考虑未来几个月做多玉米、大豆和棕榈油获利，目标是从厄尔尼诺(圣婴)现象的作物灾情中获利。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”