欧元/美元：欧元持续区间波动，上缘在略高于1.1100美元，支撑在接近1.0800处。必须升破1.1030，才能重新上看上周高点，若跌破1.0800，则很可能跌向1.0600。

英镑/美元：昨天跌落1.5500美元，已使跌势加深的可能性转向200日均线位置1.5400，但仍维持在1.5400-1.5700的大区间内。上周再度挑战失利后，1.5680水位仍是上档的重要阻力。若升破1.5700，将有可能再度上看1.5820。