纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦8月7日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元持续区间波动，上缘在略高于1.1100美元，支撑在接近1.0800处。必须升破1.1030，才能重新上看上周高点，若跌破1.0800，则很可能跌向1.0600。
英镑/美元：昨天跌落1.5500美元，已使跌势加深的可能性转向200日均线位置1.5400，但仍维持在1.5400-1.5700的大区间内。上周再度挑战失利后，1.5680水位仍是上档的重要阻力。若升破1.5700，将有可能再度上看1.5820。
欧元/英镑：昨天跌至0.6950英镑，引发一波急剧反转，但欧元必须先回到0.7030区域，才有机会重新测试0.7120区域。0.6930低点仍是阻止进一步跌向0.6830的重要障碍。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0933 1.0923 0.09 -9.62 1.2097
美元/日圆 124.75 124.73 0.02 4.43 119.68
欧元/日圆 136.38 136.26 0.09 -6.09 144.77
美元/瑞郎 0.9821 0.9803 0.18 -1.21 0.9941
英镑/美元 1.5509 1.5510 -0.01 -0.41 1.5573
美元/加元 1.3116 1.3105 0.08 12.89 1.1618
澳元/美元 0.7371 0.7343 0.38 -9.76 0.8168
新西兰元/美元 0.6557 0.6550 0.11 -15.90 0.7797
欧元/瑞郎 1.0736 1.0715 0.20 -10.74 1.2026
欧元/英镑 0.7049 0.7040 0.13 -9.10 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.5855 9.5507 0.36 1.88 9.4688
美元/挪威克朗 8.2731 8.2749 -0.02 10.72 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”