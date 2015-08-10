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亚洲 | 2015年 8月 10日 星期一 13:55 BJT

重发-《中国金融债发行日程表》--8月10日

(重发以删除多余内容)
以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)     或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行         30            1        周二招标      固息增发债    8/12-8/13
                 30            3         
                 50            5
                 70            7
                 80           10       
                    (第15/12/13/16/10期增发债)
 *农发行         90            1        周三招标      固息增发债    8/13-8/14
                 70            5        
                 70            7        
                    (第16/15/12期增发债)  
 *进出口行       40            3        周四招标      固息增发债    8/13-8/17
                 40           10        
                    (今年第12和8期增发债)   
  进出口行       40            1        *2.5815%      固息增发债    8/6-8/10
                 40           10        *3.9169%
                    (今年第11和8期增发债)   
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      8/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/11 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      9/25 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/12 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      10/26 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/4 
  农发行      200-300         --          --          固息增发债      11/20
                     
  注: *表示新增。(完)
    
   如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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