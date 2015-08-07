台湾汇市：台币连七贬续创七个月收盘新低，静候美国非农就业报告揭晓

* 台币连七贬续创七个月新低 * 交投偏淡观望美国非农报告 * 下周实质交易区间估在31.500-31.800 路透台北8月7日 - 台币兑美元 周五连续第七个交易日微贬续探七个月收盘新低，周线收跌0.28% 。交易员表示，由于美国非农就业报告稍晚即将公布，市场观望气氛偏浓令交投偏淡，台币实质交易也维持在 既有区间窄幅波动。 他们指出，随着越来越多美联储官员表态支持最快9月升息，支撑国际美元走势持坚，但要进一步走强则 需要更有力的美国经济数据支持，令市场屏息以待7月非农就业表现，若优于预期将激励美元续强，台币则将 持续趋弱整理；若表现不如预期，台币实质交投则有望因美元回软而趋升靠向31.500。 “在等非农，今天进出口商都少、外资双向交易，无聊难赚的盘。”一位大型公营行库交易员说。 他并称，这次美国非农就业数据好坏皆不可以离增加20万个非农就业岗位太远，如果只增加10万个非农就 业岗位，台币料会向31.500靠拢；如果明显优于预期，增加30万个非农就业岗位，台币实质交投可能暂先挑战 31.800，并靠向32元整数关卡。 投资者为周五公布的美国非农就业报告预作准备，路透调查显示，美国7月非农就业岗位料增加22.3万个 ，持平6月增幅，这个数字略高于上半年平均月增幅。周四公布的最新一周美国初请失业金人数高于之前一周 ，但就业市场的趋势明显是正面的。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘变化不大 。一个月美元/台币远汇 尾盘报31.655/31.685，上日收在31.635。 台币兑美元今日收贬1.5分续探七个月收盘低位，前波低位为1月15日的31.786。今日台币实质交易区间在 31.635-31.660，上日交易区间在31.626-31.677。交易员预估，下周台币实质交投波动区间暂看在31.500-31. 800。 多数新兴亚币周五下跌，周线将录得跌幅 其中韩元兑美元 终场则抹去早盘 的温和涨幅，在本地市场收跌0.1%至1,167.4韩元，上日收报1,166.2。本周累计上涨0.2%，结束之前连续六周 跌势。 台湾股市周五收跌0.09%报8,442.29点，续创18个月新低 ；证券交易所今日资料显示，外资 及陆资在台股卖超9.19亿台币，连续两个交易日卖超共计37.65亿台币。 本/下周国际重要经济数据和事件有： 8/7(五)：德国6月工业生産；德国、法国和英国6月贸易数据；美国7月非农就业、6月消费者信贷。 8/8(六)：中国7月进出口贸易数据。 8/9(日)：中国7月PPI和CPI。 8/10(一)：美国8月就业趋势指数；韩国7月进出口物价；欧元区8月Sentix投资者信心指数；日本7月消费 者信心指数、服务业景气判断指数；美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话。 8/11(二)：美国劳工成本第二季初值；美国6月趸售(批发)库存和趸售销售；韩国7月失业率；德国8月ZEW 经济景气判断指数；澳洲国民银行(NAB)7月企业现况指数、信心指数；日本7月企业物价。 8/12(三)：美国7月联邦预算；中国7月社会消费品零售总额、工业增加值、房地産投资和销售情况月度报 告；欧元区6月工业生産；瑞士ZEW 8月投资者信心指数；英国7月请领失业金人数、失业率；澳洲8月消费者信 心及第二季薪资价格指数；新西兰7月制造业采购经理人指数(PMI)；日本6月机械订单及工业生产；美国纽约 联储总裁杜德利发表演说；澳洲央行副总裁洛威发表演说。 8/13(四)：美国7月进出口物价、零售销售；美国6月企业库存；新西兰第二季零售销售；德国CPI和HICP 7月终值；法国HICP 7月终值；韩国央行利率决定；欧洲央行公布7月政策会议的会议记录；菲律宾央行政策决 定。 8/14(五)：美国路透/密西根大学消费者信心指数8月初值；美国7月工业生産和制造业産出；美国7月PPI ；欧元区/德国/法国/意大利GDP第二季初值；欧元区消费者物价调和指数(HICP) 7月终值；澳洲央行助理总裁 肯特就“近期劳动市场的发展”讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.770 31.755 31.635-31.775 31.760 6.48 5.72 元太外汇经纪公司 31.772 31.754 31.634-31.772 31.761 3.05 2.79 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.025/0.040 0.020/0.030 美元/台币六个月期 -0.035/-0.010 -0.040/-0.020 (完)