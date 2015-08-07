中国票据市场：转贴利率持稳，资金宽松但利率偏低限制收票积极性

路透上海8月7日 - 中国票据市场转贴利率本周走势平稳波动有限。交易员称，虽然市场流动性比较充足，但是资金利率较低，票据利差空间较窄，机构买票意愿不高，加之8月亦是传统淡季，整体成交量亦处低位。

他们并称，短期票据价格已经处于相对低位，虽然资金面宽松仍有支撑，但预计继续下行空间有限。

“转帖价格变化不大，资金是宽松，但是利率太低，没啥利润空间，越来越难做。”上海一银行交易员称，虽然现在银行信贷额度非常充足，但是8月也是传统淡季，足月票(六个月)也跨年了，所以感觉没什么人收票。

银行间市场周五主要回购利率 多上行；七天利率受今日开盘价意外高开带动反弹逾10个基点(bp)。交易员称，尽管资金价格略涨，但主要机构供给仍然稳定，融资难度较低，资金面偏松状态延续。

华北一银行交易员称，“我们行做了几笔短票，感觉有机构在出长期限品种，不过资金价格波动不大的话，票据资产吸引力也有限，还要继续观察市场需求。”而目前票据价格已经处于低位，预计继续下行动力不足。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价