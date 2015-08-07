版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 17:10 BJT

《全球汇市》美元在美国非农就业数据公布前持稳，英镑下滑

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0923 1.0923 0.00 -9.70 1.2097

美元/日圆 124.72 124.73 -0.01 4.40 119.68

欧元/日圆 136.26 136.26 0.00 -6.17 144.77

美元/瑞郎 0.9826 0.9803 0.23 -1.16 0.9941

英镑/美元 1.5523 1.5510 0.08 -0.32 1.5573

美元/加元 1.3115 1.3105 0.08 12.89 1.1618

澳元/美元 0.7367 0.7343 0.33 -9.81 0.8168

新西兰元/美元 0.6556 0.6550 0.09 -15.92 0.7797

欧元/瑞郎 1.0739 1.0715 0.22 -10.70 1.2026

欧元/英镑 0.7035 0.7040 -0.07 -9.28 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.5759 9.5507 0.26 1.78 9.4688

美元/挪威克朗 8.2689 8.2749 -0.07 10.67 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 王洋/戴素萍/汪红英/李春喜；审校 于春红/蔡美珍/孙茉莉/张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐