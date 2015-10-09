中国证券：证监会拟对三券商采取暂停新开账户一个月的行政监管措施

路透北京10月9日 - 中国证监会周五称，拟对三家证券公司采取暂停新开证券账户一个月的行政监管措施，对一家基金子公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案六个月的行政监管措施，对一家基金公司、两家基金子公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案三个月的行政监管措施。

证监会新闻稿未提及上述受处罚公司具体名称。证监会称，按照年初计划，8月中旬，证监会组织部分派出机构对25家证券、基金、期货经营机构（含相关子公司）的信息技术系统管理及运行安全等事项进行了专项现场检查，从检查结果看，目前证券期货经营机构信息技术系统总体安全、运行稳定。

但部分机构落实《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》、《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》不认真、不深入，存在前期自查中漏报涉嫌配资账户，或部分产品下设子单元违规进行证券交易等问题，严重违反“了解你的客户”等监管规定。

另外，对存在违规问题的一家期货公司风险子公司，期货业协会将采取自律惩戒措施。证券期货经营机构要认真落实证监会的监管规定和监管要求，对自身存在的违规问题、不规范问题，要继续全面深入查找原因，认真自查整改。

检查也发现，各机构信息系统软件开发及数据管理存在一些风险隐患，且不同程度地存在一些一般性合规问题。对此，全行业要保持高度警觉，采取行之有效措施，提高风险控制、合规管理的意识和能力。

中国证监会9月曾对海通证券 、华泰证券 、方正证券 和广发证券 四家券商以及浙商期货进行行政处罚，因擅自接入外部系统。