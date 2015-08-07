中国贸易：9月15日未完成的农产品进口关税配额，将收回进行再分配

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月7日 - 中国国家发改委和商务部联合发布公告称，持有2015年农产品进口关税配额的最终用户，应将其持有配额中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还，由主管部门进行再分配。
发改委网站周五刊登新闻稿称，持有2015年小麦、玉米、稻谷及大米、食糖、棉花进口关税配额的最终用户，当年未就全部配额数量签订进口合同，或已签订进口合同但预计年底前无法从始发港出运的，均应将相应配额交回。
“9月15日前没有交还且年底前未充分使用的配额，国家发展改革委、商务部在分配下一年农产品进口关税配额时按比例相应扣减，”新闻稿称。
再分配结果将在10月1日前公布。（完）
欲览详情，请点击发改委网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”