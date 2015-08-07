更新版 1-台湾货币市场：因应台风提前调度，需求平淡有赖央行冲销

* 因应台风来袭提前调度，拆款需求平淡 * 票券商按兵不动，未进一步下调短票利率 * 债券RP市场料下周初资金波动较大 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节) 记者 董永年 路透台北8月7日 - 台湾银行间短率周五持稳。受因应台风来袭提前调度影响，今日拆 款市况淡静，多钱者只能排队等待央行的冲销。 在再次调降买票利率后，今日市场又传出一家大型金融机构将一周拆款利率自0.46%降 至0.425%。不过该机构调度人士指出，这只是将利率回归提存期初的水准，相较于7月提存 期初时0.42%的利率，并未出现下滑走势。 〞昨天下午都先调好了，所以今天没什么需求。只能等央行收。〞上述大型金融机构 人士说。 不过央行近日并未将申报的资金全数冲销掉。一大型公股银行调度人士表示，央行会将 各银行收受存款与申报存单的额度对比，若是没能积极去化资金者，通常都不会照单全收。 调度人士指出，昨日超额准备出现负数，应该是联发科技 发放345.75亿台币 现金股利，导致某银行出现大型资金缺口所致。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.388% 0.387% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.395% --一周拆款利率区间 0.380-0.440% 0.360-0.450% --两周拆款利率区间 0.400-0.450% 0.400-0.460% **短票利率贴近0.54%** 短票方面，虽然大型金融机构自今日起下调买票利率至0.54%，不过票券商对是否进一 步调降其他银行的利率，态度显得相当审慎。 大型票券商今日异口同声表示，不会主动将短票利率调降至0.53%，但若是有银行愿意 以该利率买票，绝对会优先供应。 〞刚开始下太快有点杀鸡取卵，毕竟我们是唇齿相依。〞一票券商交易主管说。 另一票券商主管则称，由于大型金融机构希望将过去的承作量补回来，因此今日有一半 的发票量是供应给该机构。预计需要一周的时间，才能补足。 不过票券商主管也预期，短票利率仍有下调空间，可能等到月中，届时观察央行冲销状 况以及发票量再行定夺。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54%，上日在0.54-0.55%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 544%，同前日；上日成交量78.08亿台币，前日113.23亿台币。 台湾央行周五公布，共发行288亿台币定存单。较今日存单到期金额43亿台币，存单发 行余额增245亿。 下周央行存单到期金额总计为1兆3,705.5亿；落点为周一2,640.5亿、周二5,573亿、周 三2,360.5亿、周四2,408.5亿、周五723亿。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为233亿台币，至周日累积超额准备为729亿台 币、加计前期1%的超额准备1,749亿台币。 **下周初资金波动料较大** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，今日到期偏少，因此很快平帐。部分投信因客 户因应下周公债、国际债券交割走钱，使得分配状况不平均。 针对下周市况，交易员认为，周一有30年期公债300亿台币交割，周二又有10.07亿美元 的英特尔 美元债交割，因此上半周资金波动的状况将加大，但预料对利率影响有限 。 〞因应天气变化，我们不太接新钱，很早就平了。〞一票券商交易员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要 成交在0.62-0.63%，利率约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在 0.42%，大区间在0.44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区 间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有 所差异。 下周紧缩因子包括：周一30年期公债104/11交割，金额300亿台币；周二英特尔美元债 交割，金额10.07亿美元、马来亚银行(MAYBANK) 三年期宝岛债交割，金额3.23亿 人民币、麦格理集团 三年宝岛债交割，金额2.7亿人民币。 宽松因子则有：周一101甲7期3息9.0亿台币；周二89甲11期公债还本300亿台币，加上 付息15.375亿台币；周三99甲7期5息14亿台币；周四98甲5期6息12.75亿台币；周五97甲5期 7息15.75亿台币。(完) (审校 张喜良/黄凯)