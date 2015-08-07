企业并购：中国安邦保险竞购日本Simplex，金额或高于10亿美元--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 安邦为日本Simplex的竞购者之一
* 若收购成功，将是安邦首次跨入日本地产领域
路透东京/北京8月7日 - 四名知情人士指出，中国安邦保险集团正在竞购日本房地产资产管理公司Simplex Investment Advisors。这项收购案可能超过10亿美元。
若收购成功，Simplex将成为安邦跨足日本房地产的第一项战利品。在日本首相安倍晋三的经济刺激政策下，日本房地产市场持续发烧。
Simplex是由老东家美国地产投资基金Aetos Capital Real Estate安排出售计划。
安邦还面临好几家竞购对手，据知情人士之前向路透表示，其中包括美国投资基金Fortress Investment Group 、黑石集团 及Elliot Management。
“有好几个竞争者，”一名接近安邦的消息人士称。“结果很难说。”
安邦及Simplex的主管均拒绝评论。
消息人士指出，日本地产业者Hulic 及Kenedix 也都进入第二轮竞价名单，第二轮出价预料在本月底前结束。
安邦为未上市公司，总资产价值超过8,000亿元人民币，过去一年崛起成为收购海外资产最积极的中国金融机构之一。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”