重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月3日-8月7日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --本周人民币兑美元为延续横向整理，中间价亦继续持平。本周三IMF最新发布关于人民币纳入特别提款权（SDR）的初评报告，引发市场短暂波动，当日超300亿美元成交量也创出今年以来次高，但央行守稳6.21元关口决心不改，市场情绪很快恢复平静，衍生品市场亦显示，在人民币贬值预期逐步淡化，离岸CNH也出现小幅反弹，与在岸价差收窄至70个点子左右水平。

公开市场操作: --中国央行公开市场当周结束此前两周净投放，转为小幅净回笼50亿元。市场人士指出，近期资金面持续宽松，公开市场微调的影响较为中性；实体经济需求疲弱，银行难觅合意资产导致流动性淤积于银行间，而央行后期或更倚重定向工具，有针对性地为稳增长提供弹药。

债市: --中国银行间债市当周现券收益率稳步下行。周初农发专项债等供给压力牵制做多情绪，而随着媒体报导专项金融债将定向发行，机构供给疑虑逐步缓解，在资金面宽裕及股市不振背景下，基金等机构对一级金融债配置热情不减，带动二级市场收益率缓步走低，以中短端金融债表现尤为明显；短期资金面支撑下债市有望持续向暖，暂关注下周出炉的经济数据及政策面动向。

票据: --中国票据市场当周转贴利率走势平稳波动有限。交易员称，虽然市场流动性比较充足，但是资金利率较低，票据利差空间较窄，机构买票意愿不高，加之8月亦是传统淡季，整体成交量亦处低位。他们并称，短期票据价格已经处于相对低位，虽然资金面宽松仍有支撑，但预计继续下行空间有限。

股市: --当周沪综指 宽幅震荡，累计上涨2.2%。尽管沪深证交所修改融资融券规则，限制融资当日回转交易，减轻抛空压力，但市场心态仍不稳，周初大盘一度反弹，但马上就出现回调，成交量逐步萎缩。在巨额增量资金入市预期的支撑下，周五大盘再度上涨逾2%，收报3,744.205点。