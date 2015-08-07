欧洲汇市：英镑在遭遇抛售后持稳，等待美国就业数据

瑞银集团分析师原先预言11月升息，但如今已经推迟至2月，金融市场价格的反应也显示预期已经推迟至2月升息。

英镑兑美元 持稳于1.5515，兑欧元 则是持平于0.7035英镑，并未对英国贸易逆差扩大的数据做出太大反应。

英镑贸易加权汇率 持稳于93.9，本周稍早一度触及七年半高点。英镑贸易加权汇率自2013年3月以来已经上涨20%，英国央行总裁卡尼称这样的涨幅是英国通胀仍旧不兴的原因之一。

三菱东京日联银行全球市场研究欧洲主管Derek Halpenny表示，“首次升息时点已近的讯息相当明确，但是确切时点却仍旧混沌不明。”

“显然商品价格下滑，以及上次通胀报告公布以来英镑升值3.5%，足以让英国央行对于首度升息时机保持非常谨慎态度。”(完)

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