《汇市简讯》0.6560上方的卖盘抑制新西兰元/美元的涨势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0901GMT
* 欧洲盘初在0.6560美元上方出现了新西兰元/美元卖盘
* 0.6568与亚洲盘高点持平。0.6566为周三高点
* 从0.6566起的跌势在0.6490(六年低点)筑底。0.6498为7月低点
* 恒天然将乳制品支付价格预期下调至每公斤3.85新西兰元
* 考虑到近来的乳制品拍卖结果疲弱，下调支付价格预期在市场普遍预期之中
* 1230GMT将公布美国7月非农就业数据。预计当月非农就业人数增加22.3万人，失业率预计为5.3% (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”