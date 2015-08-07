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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 17:36 BJT

《汇市简讯》0.6560上方的卖盘抑制新西兰元/美元的涨势

0901GMT

* 欧洲盘初在0.6560美元上方出现了新西兰元/美元卖盘

* 0.6568与亚洲盘高点持平。0.6566为周三高点

* 从0.6566起的跌势在0.6490(六年低点)筑底。0.6498为7月低点

* 恒天然将乳制品支付价格预期下调至每公斤3.85新西兰元

* 考虑到近来的乳制品拍卖结果疲弱，下调支付价格预期在市场普遍预期之中

* 1230GMT将公布美国7月非农就业数据。预计当月非农就业人数增加22.3万人，失业率预计为5.3% (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 戴素萍)

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