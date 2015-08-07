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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 17:43 BJT

香港个股：人保集团预计上半年净利升约94%，因业务及投资收益增长

路透香港8月7日 - 中国主要综合保险商--中国人民保险集团股份有限公司 周五称，预计今年上半年净利同比上升约94%，主要受业务及投资收益增长带动。

该公司去年中期净利66.14亿元人民币，以此计算，今年上半年净利大约128亿元。

根据汤森路透综合16名分析师预测，人保全年净利为148.32亿元，换言之上半年已实现全年盈利的87%。

中国股市上半年表现强劲，期内沪综指 累计涨32%，令保险商的投资收益水涨船高，此前中国人寿 、中国平安 等亦纷纷发出“盈喜”。

人保主要业务包括寿险及资产管理，并控股中国最大非寿险公司--中国财险 。

该股今天收升0.76%，报3.98港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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