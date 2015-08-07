中国央行：三方支付办法会引导行业完善风控和客户权益保障机制--报载

路透北京8月7日 - 中国央行周五对此前下发的《非银行支付机构网络支付业务管理办法（征求意见稿）》给予官方回复称，办法出台会引导支付机构建立完善的风险控制机制和客户权益保障机制。

中国央行刊登在人民日报的官方回复指出，办法系统地平衡了支付的便捷性和安全性，能够有效降低网络支付业务风险，保护消费者的合法权益。

“支付机构在迅速发展的过程中，相关问题和风险不断显现，消费者未能得到有效保护。”央行表示。

中国央行7月31日发布第三方支付管理办法的征求稿引起各方热议，被市场称为“史上第三方最严规定”；市场人士认为，监管层意在规范非银行支付机构网络支付业务，重在防范支付风险，明确金融牌照各自的定位。

人民日报援引央行表述称，伴随着日益频繁的支付活动，个人支付信息泄露风险大大增加，消费者面临更大的资金被盗和欺诈风险；2014年至今，央行全系统金融消费权益保护部门受理的网络支付类投诉占互联网金融类投诉的95.06%。

在具体风险因素上，央行指出，首先，支付账户普遍未落实账户实名制，不少机构为“黄赌毒”、洗钱、恐怖融资等提供便利；二是挪用客户资金事件时有发生；第三，部分支付机构安全控制措施不到位，可能将风险引导至消费者的银行账户；第四，支付机构夸大宣传、虚假承诺。