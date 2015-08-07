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亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 18:48 BJT

更新版 1-香港个股：人保与中国财险双双发出盈喜，料中期净利升94%及85%

(新增中国财险业绩预增公告内容)

路透香港8月7日 - 中国主要综合保险商--人保集团 及旗下中国财险周五双双发出盈喜，分别预计今年上半年净利增幅约94%及85%，主要受业务以及投资收益的增长带动。

人保去年中期净利66.14亿元人民币，以此计算，今年上半年净利大约128亿元。中国财险基于去年上半年净利77.9亿元计算的上半年净利约144亿元。

根据汤森路透综合分析师预测，人保与中国财险今年全年净利分别达148.32亿元及171.35亿元，换言之两间公司上半年已实现全年预测数额八成以上。

中国股市上半年表现强劲，期内沪综指 累计涨32%，令保险商的投资收益水涨船高，此前中国人寿 、中国平安 等亦纷纷发出盈喜。

人保主要业务包括寿险和资产管理，对中国财险持股约69%。

人保今天收升0.76%，报3.98港元；中国财险亦升0.38%，报15.72港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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