更新版 1-香港个股：人保与中国财险双双发出盈喜，料中期净利升94%及85%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增中国财险业绩预增公告内容)
路透香港8月7日 - 中国主要综合保险商--人保集团 及旗下中国财险周五双双发出盈喜，分别预计今年上半年净利增幅约94%及85%，主要受业务以及投资收益的增长带动。
人保去年中期净利66.14亿元人民币，以此计算，今年上半年净利大约128亿元。中国财险基于去年上半年净利77.9亿元计算的上半年净利约144亿元。
根据汤森路透综合分析师预测，人保与中国财险今年全年净利分别达148.32亿元及171.35亿元，换言之两间公司上半年已实现全年预测数额八成以上。
中国股市上半年表现强劲，期内沪综指 累计涨32%，令保险商的投资收益水涨船高，此前中国人寿 、中国平安 等亦纷纷发出盈喜。
人保主要业务包括寿险和资产管理，对中国财险持股约69%。
人保今天收升0.76%，报3.98港元；中国财险亦升0.38%，报15.72港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”