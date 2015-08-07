中国金融：建立银税合作，以纳税信用为小微企业授信依据--银监会

路透北京8月7日 - 中国银监会周五称，近日与国家税务总局联合下发通知，建立银税合作机制，共享利用小微企业纳税信用评价结果，以此作为增加对小微企业信贷支持的依据。

银监会刊登在官网上的通知称，要充分利用小微企业的纳税信用评价结果，积极开发新客户，主动挖掘新的贷款需求。

“对于符合贷款条件的守信优质小微企业，要优化贷款审批程序，简化贷款手续，提高贷款审批效率，加大信贷支持力度，扩大信用贷款业务。”银监会称。

银监会法规部有关负责人称，银税合作针对小微企业信用信息不全、财务信息不规范等问题，为银行业金融机构授信审批增加了依据，也为贷后管理提供可靠的信息来源；同时，扩大了银行筛选小微企业客户的有效范围，有利于扩大银行业金融机构服务小微企业的覆盖面。

通知明确，各地税务机关、银监会派出机构和银行业金融机构要在2015年第三季度内建立银税合作机制，在依法合规的基础上共享区域内小微企业纳税信用评价结果，充分利用小微企业的纳税信用评价结果，改进小微企业金融服务。（完）