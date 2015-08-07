中国证券：上证所明确影响市场正常秩序的计算机自动批量下单为异常交易

路透北京8月7日 - 中国上海证券交易所周五表示，“通过计算机程序自动批量申报下单，影响市场正常交易秩序或者交易系统安全”为异常交易行为，可以对相关账户采取书面警示、暂停账户当日交易以及限制交易等自律监管措施。

上证所新闻稿称，在程序化交易策略执行过程中，往往还存其他异常交易行为，如虚假申报、大额申报、密集申报、涨跌幅限制价格大量申报、在自己实际控制的账户之间进行交易、日内反向交易、高买低卖等行为，这些都会被认定为异常交易行为。

新闻稿指出，从国际经验来看，在正常情况下，程序化交易有增加流动性等积极作用。但在市场出现大幅波动期间，程序化交易频繁申报和频繁撤销申报等操作手法易对市场产生助涨助跌作用。程序化交易的不当使用，不利于市场恢复平衡。