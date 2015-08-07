中股业绩：华夏银行上半年净利润同比增6.84%，不良率升至1.35%

路透北京8月7日 - 中国华夏银行股份有限公司 上半年实现净利润92.63亿元人民币，同比增6.84%。期间理财业务带动中间业务大幅增长，但不良率上升至1.35%，让该行资产质量持续承压。

华夏银行周五发布今年半年度报告显示，由于理财业务收入近20亿元，同比大增127%，带动中间业务同比增逾四成至59亿元。中间业务收入占比超二成，同比提高5个百分点。

“下半年仍将加快理财业务发展，丰富产品线。”中报称：“并将加快同业业务发展，把握好债券投资时机，调结构增收益防风险。”

中报显示，上半年华夏银行大幅调整业务，多项指标变动超过30%。同业业务收入变动明显，其中存放同业款项利息收入10.9亿元，同比增近5成。持有到期投资利息收入30亿元，同比增近3成。而非标投资下降，其应收款项类投资与买入反售金融资产利息收入均同比降逾二成。

中报显示，华夏银行上半年贷款总额1.01万亿元，比年初增长7.56%；存款总额1.32万亿元，比年初增长1.33%。净息差为2.63%，同比增加2个基点。同期资本充足率为10.72%，核心一级资本充足率为8.71%。

资产质量方面，上半年末华夏银行不良贷款余额为136.68亿元，新增不良贷款34亿元，不良贷款率为1.35%，比去年末升0.26个百分点，其中次级类贷款比去年末增逾7成，拨备覆盖率为185.01%。

华夏银行不良主要发生在批发和零售业、制造业，地区主要集中在华南及华中、华东地区。值得注意的是，其关注类贷款、逾期贷款余额分别比去年末大增近80%、108%。