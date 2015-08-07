版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 7日 星期五 18:46 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，周线连跌时间创七年之最

路透雅加达8月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，在约11个月低
点附近徘徊，受累于下周贸易数据公布前对需求的担忧。本周是棕榈油期
货连续第六周下滑，下滑时间创下2008年8月来最长。
    
    马来西亚10月指标棕榈油期货 下滑0.15%，至每吨2,042马
币。盘中一度触及2,024马币，而昨日更是低见2,006马币的2014年9月来
最低。
    
    本周该合约累计下滑3.7%，周线跌幅为3月来最大。
    
    成交量报27,999口，低于通常的35,000口
    
    下周马来西亚棕榈油局(MPOB)以及Intertek Testing Services和 So
ciete Generale de Surveillance都将公布棕榈油出口、产出和库存数据
。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王洋; 审校 李春喜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐