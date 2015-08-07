马来西亚期市：棕榈油期货收跌，周线连跌时间创七年之最

路透雅加达8月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五下滑，在约11个月低 点附近徘徊，受累于下周贸易数据公布前对需求的担忧。本周是棕榈油期 货连续第六周下滑，下滑时间创下2008年8月来最长。 马来西亚10月指标棕榈油期货 下滑0.15%，至每吨2,042马 币。盘中一度触及2,024马币，而昨日更是低见2,006马币的2014年9月来 最低。 本周该合约累计下滑3.7%，周线跌幅为3月来最大。 成交量报27,999口，低于通常的35,000口 下周马来西亚棕榈油局(MPOB)以及Intertek Testing Services和 So ciete Generale de Surveillance都将公布棕榈油出口、产出和库存数据 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)