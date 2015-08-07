中港个股：重庆钢铁与韩国浦钢拟设冷轧及镀锌合资项目，总投资62亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月7日 - 中国钢铁生产商--重庆钢铁 周五称，该公司与韩国浦项钢铁（POSCO） 就开展冷轧及镀锌合资项目达成初步协议，投资总额暂定62亿元人民币。
据公告，合资项目主要提供汽车和家电用高级冷轧镀锌钢板，生产规模每年240万吨。
重钢将成为冷轧合资公司的控股股东且具有经营权，浦钢出资10-25%。镀锌合资公司的控股权及经营权则归浦钢，并在原则上由浦钢出资51%，重钢出资49%。
重钢自本周一起停牌，H股前收市价报1.47港元，A股报4.41元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”