中港个股：重庆钢铁与韩国浦钢拟设冷轧及镀锌合资项目，总投资62亿元

路透香港8月7日 - 中国钢铁生产商--重庆钢铁 周五称，该公司与韩国浦项钢铁（POSCO） 就开展冷轧及镀锌合资项目达成初步协议，投资总额暂定62亿元人民币。

据公告，合资项目主要提供汽车和家电用高级冷轧镀锌钢板，生产规模每年240万吨。

重钢将成为冷轧合资公司的控股股东且具有经营权，浦钢出资10-25%。镀锌合资公司的控股权及经营权则归浦钢，并在原则上由浦钢出资51%，重钢出资49%。